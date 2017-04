Keine Hierarchisierung der Opfer

Andrej Hunko, europapolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, schrieb am Dienstag einen offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller (SPD), zur Praxis des Gedenkens an die Opfer des Anschlags in St. Petersburg:

Am 3. April hat ein Anschlag in einem Zug der Metrolinie 2 in Sankt Petersburg mindestens 14 Menschen in den Tod gerissen und zahlreiche verletzt. Ich verurteile diese abscheuliche Tat aufs schärfste und spreche den überlebenden Opfern sowie den Angehörigen der Toten mein Mitgefühl und Beileid aus. Verschiedene Terroranschläge haben im letzten Jahr dazu geführt, dass das Brandenburger Tor in den jeweiligen Nationalfarben des betroffenen Landes angestrahlt wurde, bzw. im Fall des Anschlags auf einen Nachtclub in Orlando (USA) in Regenbogenfarben.

Unabhängig von der Debatte darüber, welche Form des Gedenkens angemessen ist, halte ich Bekundungen des Mitgefühls mit den Opfern derartiger Anschläge grundsätzlich fü...