Schöne, neue Welt des Tages: Epicenter, Stockholm

Für dystopische Geschichten musste man früher noch ganze Romane lesen. Heute findet man sie an jeder Ecke, beispielsweise im schwedischen Stockholm. Die Beschäftigten des Startup-Hub Epicenter, einem Zusammenschluss von mehr als 100 Firmen mit knapp 2.000 Mitarbeitern, beispielsweise lassen sich Mikrochips in die Hand einpflanzen. Weil das so wahnsinnig praktisch ist. Damit können sie nämlich die Tür öffnen, den Kopierer nutzen und ihren Smoothie bezahlen. Kaum vorstellbar, wie belastet andere Angestellte sind, die wirklich noch einen Schlüssel und Kleingeld mit sich rumtragen und sich jeden Tag an den ...