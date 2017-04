Linke Einheit um jeden Preis?

Der 10. Kongress der Partei der Kommunistischen Wiedergründung (Partito della Rifondazione Comunista, PRC) am vergangenen Wochenende stand im Zeichen des Aufrufs zur Eiheit der Linken. Diese, heißt es in einem auf dem Parteitag verabschiedeten Manifest, müsse sich gegen den rechten, neoliberalen Kurs des sozial­demokratischen Partito Democratico (PD) zusammenschließen. Auch sei ein gemeinsamer Kampf gegen Neofaschismus und Rassismus geboten. Die Tagung fand in Spoleto statt, einer Stadt in der im August vergangenen Jahres von einem schweren Erdbeben mit fast 300 Toten heimgesuchten Abruzzen-Region. Den Opfern der Katastrophe bekundeten die Teilnehmer im Rahmen von persönlichen Begegnungen ihre Solidarität. Unter den Parteifahnen mit Hammer und Sichel versammelten sich rund 400 Delegierte aus 700 Sektionen. Wie viele Mitglieder sie insgesamt vertraten, wurde jedoch nicht bekanntgegeben. Geschätzt wird, dass der Partei derzeit noch einige tausend Mitglieder...