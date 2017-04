Feuer vor der Tür

Der Schlachtruf war deutlich: »Stand up! Fight back!« Als der Rotterdamer Hafenarbeiter und Inspektor der Internationalen Transportarbeiter-Föderation (ITF) Gijs Mol auf dem Hamburger Rathausmarkt dies rief, schallte es als vielhundertfaches Echo zurück: Schiffbauer, Hafenarbeiter, Seeleute und viele andere maritim Beschäftigte waren dem Aufruf der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und der Industriegewerkschaft Metall gefolgt und hatten sich am Montag nachmittag in der City der Hansestadt versammelt. Motto: »Druck machen für die maritime Wirtschaft«. Gewerkschaften und Beschäftigte gestalteten auf ihre Weise den Auftakt der gestrigen Nationalen Maritimen Konferenz (NMK) der Bundesregierung – allerdings mit dem zentralen Schwerpunkt Sicherung der Arbeitsplätze.

Auf der NMK stand hingegen (wie jW am 3. April berichtete) die angestrebte »Digitalisierung« in maritimer Industrie und Logistik im Mittelpunkt. Aus Sicht der Lohnabhängigen und ihrer Ge...