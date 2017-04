Polizistensohn zeigt keine Reue

Hätten Polizisten den Mord an der chinesischen Studentin Yangjie Li (chinesisch: Li Yangjie) am 11. Mai 2016 in Dessau (Sachsen-Anhalt) verhindern können? Der 24. Prozesstag vor dem Landgericht Dessau-Roßlau gegen das frühere Paar Sebastian F. und Xenia I. wirft diese Frage erneut auf.

Am Montag berichtete der psychologische Gutachter Bernd Langer laut der Mitteldeutschen Zeitung (MZ) über massive Gewalt- und Missbrauchserlebnisse in der Kindheit des 21jährigen Angeklagten. Damit hänge wohl zusammen, dass F. »ausgesprochen empathielos« sei. Es handele sich um eine Persönlichkeitsstörung, die »auch mit 30 noch manifest bleiben wird«. Somit sei es wahrscheinlich, dass er weitere Sexual- und Gewaltdelikte begehen würde. »Er ist nicht unreif, sondern manifest gestört«, zitierte die Zeitung den Gutachter. Langer plädierte dafür, den Angeklagten nicht nach dem milderen Jugendstrafrecht zu verurteilen, wie es die Verteidiger fordern. Dafür spricht sich auch die N...