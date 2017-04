Mentalität schlägt Qualität

Der FSV Zwickau bleibt die Mannschaft der Stunde in der dritten Fußballiga. Mit 2:0 setzte sich der Aufsteiger am Sonntag gegen den Halleschen FC durch und schob sich damit auf den achten Tabellenplatz. Noch zur Winterpause wäre dies unvorstellbar gewesen. Seinerzeit rangierte man auf einem Abstiegsplatz, und der Drittligaaufenthalt schien nur ein Intermezzo zu werden. Doch dann platzte der Knoten. Der FSV holte in der zweiten Halbserie schon 26 Zähler und damit sieben (!) mehr als der zweitbeste in der Rückrundentabelle. Sollte es in diesem Tempo weitergehen, ist sogar die nurmehr fünf Pünktchen entfernte Aufstiegsrelegation erreichbar. Mit klassischem Malochertum begründete Trainer Torsten Ziegner den sonntäglichen Dreier, den Angreifer Ronny König mit seinem Treffer erst in der Schlussminute unter Dach und Fach brachte: »Halle war ...