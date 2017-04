Zum 100. Jubiläum der Russischen Revolution gibt es dieses Jahr einige Sendungen. Eine, die sich nicht damit begnügt, vom vermeintlichen Ende der Geschichte her auf die Anfänge der mittlerweile gewesenen Sowjetunion zu blicken ist »Recyclingexperimental« (Di., 7 Uhr, FSK). Am besten bleibt man dann tuned, denn später kommt auf der gleichen Welle unter anderem noch »Die ganze Platte: Edward Ka-Spel ›Trapped In Amber‹, Plinkity Plonk Records« (Di., 13 Uhr, FSK) – als Vorbereitung für die gemeinsame Tour Konzert mit Amanda Palmer, die der Ex-Sänger der Legendary Pink Dots mit der Ex-Sängerin der Dresden Dolls am 1.6. in München beginnt.

Ein echter existentialistischer Klassiker kommt dieser Tage mit Albert Camus’ »Die Pest« (WDR/NDR 2010; 3 Teile Di. bis Do., 19 Uhr, WDR 3), beginnend heute abend, und Jörn Klare macht sich auf, mit »Im Grenzbereich. Eine deutsche Chirurgin im Nothilfeeinsatz im Südsudan« (DLF/BR 2015; Di., 19.15 Uhr, DLF) die Arbeit von »Ärz...