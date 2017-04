Kommunisten nicht unterzukriegen

Ungewohnte Bilder anlässlich eines ungewöhnlichen Ereignisses: Anfang letzter Woche, vor allem am vergangenen Mittwoch, hielten teils vermummte Mitglieder und Sympathisanten der maoistisch orientierten Neuen Volksarmee (NPA) in Manila und Davao City, der größten Stadt im Süden der Philippinen, Spontandemonstrationen ab. So schnell sich die Demonstranten versammelt hatten, so rasch lösten sich die Zusammenkünfte auch wieder auf. Auf diese öffentlichkeitswirksame Weise erinnerten sie an den 48. Gründungstag der NPA, die seit dem 29. März 1969 als Guerillaorganisation der drei Monate zuvor entstandenen, illegalisierten Kommunistischen Partei der Philippinen (CPP) fungiert.

Ebenfalls am 29. März publizierte die CPP ein Komuniqué, in dem sie erstmals über ihren 2. Parteikongress berichtete, der bereits vom 24. Oktober bis zum 7. November letzten Jahres stattfand. Die Botschaft war eindeutig: Die Partei und ihre Volksarmee sind nicht unterzukriegen, und als Teil...