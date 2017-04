Protest oder Provokation?

Am vergangenen Sonntag haben in Moskau und anderen russischen Städten wieder Demonstranten gegen Korruption und die Regierung protestiert. Die Teilnehmerzahl war aber deutlich geringer als bei den Märschen am 26. März, zu denen der im Moment inhaftierte Oppositionspolitiker Alexej Nawalny aufgerufen hatte. Die Polizei nahm allein in Moskau mehrere Dutzend Demonstranten fest.

Wer diesmal hinter den Kundgebungen stand, ist unklar. Aufrufe waren in sogenannten sozialen Netzwerken kursiert, aber Nawalnys Sprecherin bestritt, dass dieser damit zu tun gehabt habe. Leute, die versucht hatten, auf Facebook mit den Initiatoren der Aufrufe in Kontakt zu treten, berichteten, dass sie keine Antwort bekommen hätten. So kursierten auch Versionen, wonach die Aufrufe Provokationen der Geheimdienste gewesen seien, die möglichst vieler oppositionell gestimmter Jugendlicher hätten habhaft werden wollen.

Auf der anderen Seite wächst in der russischen Öffentlichkeit die Kritik ...