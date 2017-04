Der mit allen Feinden aufräumt

Vor dem Mythos kommt die Marke, siehe Martin Luther. Jedes Jahrhundertjubiläum des Datums, an dem der Mönch und Theologieprofessor 1517 angeblich zum Hammer griff, um Thesen an eine Kirchentür zu nageln, wurde hierzulande mit allerhand kirchlichem, deutschnationalem oder feudalem Pomp und Mummenschanz begangen. 2017 macht keine Ausnahme, allerdings wurde wohl noch nie zehn Jahre lang auf einen 31. Oktober hin gepredigt und ausgestellt. Die Bundesrepublik und ihre Beauftragten für die Haupt- und Staatsaktion, an der Spitze Wolfgang Schäuble, nennen »Reformationsdekade«, was in Wirklichkeit eine »Lutherdekade« ist. Die Botschaft lautet: Personenkult ist drin und zumindest ein Mann hat die deutsche Geschichte gemacht.

Das wirkt. Selbstverständlich fehlen heutzutage nicht Begeisterte, die auf Facebook »Unterwegs zu Luther« sind und dessen Tischgespräche dort nachinszenieren. Andere Jünger fertigten kürzlich in Düsseldorf Kondome mit reformatorischen Aufschrif...