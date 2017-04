Machtkampf beim Gasriesen

Linde will sich mit einem Konkurrenten zusammentun. Der Dax-Konzern mit Sitz in München ist einer der globalen Großhersteller technischer Gase, profitabel und expansiv. Und er wird von einem Mann geführt, dem dies nicht reicht, sondern der den Weltmarkt dominieren – und damit Extraprofit einheimsen – möchte. Zwar ist Wolfgang Reitzle »nur« Chefkontrolleur. Aber was für einer! Der frühere BMW-Vorstand hatte Linde als Konzernchef zu dem gemacht, was das Unternehmen heute ist: eine große Nummer. Doch all seine Fortune (und Gerissenheit) als Vorstandsvorsitzender scheint entschwunden, seit er dem Aufsichtsrat vorsitzt – und in dieser Funktion schon seinen Nachfolger verschlissen hat. Auch der aktuelle Konzernleiter steht angeblich nicht besonders sicher im Ring. Der Grund: die bereits einmal abgebrochenen Fusionsverhandlungen mit dem US-Riesen Praxair. Denn diese drohen auch beim aktuellen Versuch zu scheitern.

