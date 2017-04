Präsident als Bankräuber

Verbrecher agieren gerne nachts. Selten gehen sie dabei allerdings so dreist vor wie Südafrikas Präsident Jacob Zu ma bei seiner Kabinettsumbildung. Kurz nach Mitternacht präsentierte der ANC- und Regierungschef am frühen Freitag morgen auf der Internetseite des Präsidialamts eine Liste mit zehn neuen Ministern und zehn neuen stellvertretenden Ressortchefs. Im Finanzministerium hat Zuma gleich beide Positionen neu besetzt. Zur Erklärung genügten dem ersten Mann im Staate drei Sätze. »Hände hoch!« hätte allerdings auch gereicht. Denn Zuma vollzieht einen Banküberfall.

Er wolle »Effizienz und Effektivität verbessern«, verkündete der Präsident und begründete die Massenauswechslung im Kabinett gar damit, eine »radikale sozioökonomische Transformation« in Gang setzen zu wollen. So solle »das Versprechen eines besseren Lebens für die Armen und die Arbeiterklasse Realität werden«. Die Crux an diesen hehren Absichtserklärungen: Sie dienen allein der Maskierung des...