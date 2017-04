Zumas Gier zerreißt den ANC

Der Paukenschlag hatte sich angekündigt. Am Freitag verkündete Südafrikas Präsident Jacob Zuma die Neubesetzung von insgesamt zehn Ministerposten. Auch zehn stellvertretende Kabinettsmitglieder ersetzte der Staats- und Regierungschef. Die gravierendsten Personaländerungen vollzog Zuma im Finanzministerium, dort ersetzte er seinen Kritiker Pravin Gordhan mit dem Loyalisten Malusi Gigaba, der bisher Innenminister war. Auch Gordhans Stellvertreter Mcebisi Jonas muss seinen Posten räumen. Letzterer war im vergangenen Jahr an die Öffentlichkeit gegangen, nachdem mit Zuma eng verbundene Geschäftsleute versucht hatten, ihn zu korrumpieren. Auch Ngoako Ramat­lhodi, der bereits 2015 einen Beeinflussungsversuch der Guptas, derselben Unternehmerfamilie, gemeldet hatte und in der Folge aus dem Ministerium für Bodenschätze ins Ressort für öffentliche Dienstleistungen und Verwaltung versetzt worden war, wurde nun aus dem Kabinett entlassen.

Zumindest seine Absicht, das ...