Inhalte überwinden

Die sogenannte heiße Phase im Kampf um die Macht im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen läuteten SPD und CDU am Wochenende jeweils in der Region ein, in der sie sich besonders sicher fühlen können. Die Sozialdemokraten, die in einer Koalition mit den Grünen die Landesregierung stellen, boten auf Zeche Zollverein in Essen die geballte Politprominenz auf. Sechs Wochen vor der Landtagswahl am 14. Mai warben am Sonntag neben Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, Parteichef und Kanzlerkandidat Martin Schulz auch Außenminister Sigmar Ga...