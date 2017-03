Gold statt Dollar

Der Ausspruch ist Legende: »Der Dollar ist unsere Währung und euer Problem«, hielt US-Finanzminister John Connally noch 1971 seinen europäischen Kollegen vor, als die die Überflutung des Finanzmarkts mit Greenbacks wegen der damit verbundenen Inflationsrisiken monierten. Ein halbes Jahrhundert später nehmen Russland und China die Herausforderung an. Wie mehrere Wirtschaftsdienste berichten, ist in beiden Ländern ein starker Aufbau der Goldreserven im Gange. Seinen Anfang nahm das mit dem Ausbruch der Weltfinanzkrise 2007. Während Beijing 2016 offenbar eine Pause beim Aufbau seiner Goldreserven eingelegt hatte, kauft Russlands Zentralbank Monat für Monat weiter an.

Die Größenordnung der Reserven liegt immer noch unter den seit Jahren stagnierenden Goldbeständen vieler entwickelter kapitalistischer Länder. Chinas Reserven werden mit 1.800 Tonnen angegeben, die russischen gegenwärtig mit etwa 1.650. Der Goldschatz der Deutschen Bundesbank wiegt etwa 3.400 Ton...