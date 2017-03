Kurden im Hungerstreik

Der seit dem 4. November 2016 in Untersuchungshaft sitzende Kovorsitzende der linken und prokurdischen Demokratischen Partei der Völker (HDP), Selahattin Demirtas, verweigert seit Freitag die Nahrungsaufnahme. »Weil die Leitung des Gefängnisses von Edirne sich einem Dialog komplett verschließt, die unrechtmäßige und menschenunwürdige Behandlung der Gefangenen weiter anhält und gegenüber den seit Tagen andauernden Hungerstreiks aus den anderen Gefängnissen keinerlei positive Schritte signalisiert werden, treten wir ab Freitag in den Hungerstreik«, begründete Demirtas in einer schriftlichen Botschaft an die HDP-Zentrale seine Entscheidung.

Auch der ebenfalls in Edirne inhaftierte HDP-Abgeordnete Abdullah Zeydan sowie die im Gefängnis von Istanbul-Silivri inhaftierten Abgeordneten Meral Danis Bestas, Ayhan Bilgen und Nihat Akdogan und die Vorsitzende der kurdischen Demokratischen Partei der Regionen (DBP), Sebahat Tuncel, schlossen sich dem Hungerstreik an. W...