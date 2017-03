Urteil für Mieter nicht bestätigt

Am Freitag vormittag, kurz vor 11 Uhr, wirkt Tilo Trinks noch hoffnungsvoll. »Es kann uns nicht jeder teure Unsinn bei der Verdämmung übergeholfen werden«, sagt Trinks, der sich in der Initiative »Pankower Mieterprotest« engagiert. Gut ein Dutzend Bewohner aus dem Berliner Stadtteil hören ihm zu, als er vor dem Gebäude des Landgerichts eine kurze Ansprache hält. Immer wieder würden Hausbesitzer energetische Sanierungen durchführen lassen. Die bewirkten zwar kaum Energieeinsparungen, böten den Vermietern aber die Möglichkeit zur Mieterhöhung, so Trinks. Nun könne es aber zu einer Entscheidung kommen, welche die Hausbewohner vor solchen für sie unwirtschaftlichen Maßnahmen schützen würde.

Am Freitag verhandelte das Berliner Landgericht den Streit zwischen Mietern aus Berlin-Pankow und der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gesobau. Letztere will das betreffende Haus energetisch sanieren lassen, angedacht sind etwa die Dämmung der Fassade sowie die Umstellun...