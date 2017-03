Grundwasser gefährdet

Die LEAG, ein Gemeinschaftsunternehmen der Energie Bergbau AG und der Lausitz Energie Kraftwerke AG, hat am Donnerstag abend ihre Pläne für die Braunkohleregion im Siedlungsgebiet der Sorben bekanntgegeben.

Die Landschaft wird seit vielen Jahrzehnten durch den im Tagebau betriebenen Abbau von Braunkohle bestimmt. Rund 30.000 Menschen mussten bisher ihre Dörfer verlassen, die den Baggern zum Opfer fielen. Das soll noch eine ganze Zeit so weitergehen. Die LEAG verzichtet zwar auf Aufschluss des Tagebaus Jänschwalde-Nord und will auch zur Erschließung von Spremberg-Ost und Bagenz-Ost keine Planung aufnehmen. Existierende Tagebaue sollen aber zum Teil noch über 2040 hinaus weiterbetrieben werden. Außerdem ist im sächsischen Nochten der Abbau des Sonderfelds Mühlrose geplant. Dort will man 200 Menschen aus ihren Häusern vertreiben, um 150 Millionen Tonnen Kohle abzubauen. Die dadurch freigesetzten Treibhausgase entsprächen ungefähr einem Fünftel der derzeitigen...