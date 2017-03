Pikantes Duell

Helsinki. Bei den Eiskunstlauf-WM in Helsinki haben am Mittwoch die Paare ihre Kurzprogramme gezeigt. Zum Favoritenkreis zählten sowohl die vom Chemnitzer Robin Szolkowy trainierten russischen Europameister Jewgenija Tarasowa/Wladimir Morosow als auch Szolkowys langjährige Partnerin Aljona Savchenko, die seit anderthalb Jahren mit dem eingebürgerten Franzosen Bruno Massot für die BRD startet. Szolkowy hat als Trainer viel Wert darauf gelegt, Druck von den Athleten zu nehmen. Am Mittwoch dürfte die Anspannung seines Paares dennoch immens gewesen sein – nach einem schweren Sturz beim morgendlichen Training gingen Tarasowa und Morosow mit Blessuren in den Wettkampf.

Savchenko und Massot wiederum waren ...