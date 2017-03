Die Fässer laufen über

Ende September 2014 war die Ordnung der deutschen Bundesliga kurz durcheinander gebracht. Nur wenige Monate nach dem überraschenden Aufstieg in die höchste Spielklasse führte der SC Paderborn plötzlich die Tabelle an – und die Presse überschlug sich geradezu mit Lobgesängen auf den frechen Aufsteiger. Die Stadt in Ostwestfalen stand zu diesem Zeitpunkt nicht nur für merkwürdiges Bier, sondern auch für erfolgreichen Profifußball.

Natürlich war es Fans und Verantwortlichen klar, dass diese Tabellenführung eine schöne einmalige Sache war, und auch der sofortige Abstieg nach nur einer Saison als Tabellenletzter war jetzt nicht so überraschend, auch wenn die Niederlagen der Paderborner oft etwas unglücklich waren. Doch den folgenden sportlichen Niedergang hätte sich wohl niemand vorstellen können.

Und so ging der Verein die Zweitliga-Saison 2015/16 auch durchaus optimistisch an, hatte man den Kader doch weitgehend beisammengehalten. Doch schon am dritten Spielta...