Entre nous

Annonciert wird: »Der Jour fixe dient einem regelmäßigen, informellen Austausch zwischen den MuseumsmitarbeiterInnen, dem Publikum und geladenen Gästen über aktuelle Ausstellungen, Arbeitsfelder und Sammelgebiete des Museums sowie andere thematisch und museologisch relevante Fragen.« Gegründet 1907, gleichgeschaltet 1933, aufgelöst 1938 und 1947 in Ruinen auferstanden, etablierte der Deutsche Werkbund (DWB) 1986 sein Archiv als »Museum der Alltagskultur des 20. Jahrhunderts« in Martin Gropius’ Kunstgewerbemuseum an der Niederkirchnerstraße. Als »Werkbundarchiv – Museum der Dinge« gelangte es 2007 in die Oranienstraße 25, womit man Kreuzberg treu blieb. Bis 1933 hatte der Werkbund seine Geschäftsstelle in der Hedemannstraße 24. Sie lag im vierten Stock eines 1912/13 erbauten Kontorhauses, das dem DWB-Mitglied Hermann Reckendorf gehörte. Als jüdischer Verleger 1933 enteignet, wurde sein Verlag »arisiert«.

»In der Regel findet der Jour fixe am ersten Montag i...