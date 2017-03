Gewalt nicht mit Gewalt bekämpfen

Zu US-Luftangriffen in Syrien erklärte die Organisation Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwortung (IPPNW) am Donnerstag:

Nach Medieninformationen haben die Aufklärungsbilder der Bundeswehr im Syrien-Einsatz offenbar dazu beigetragen, dass 33 Zivilisten gestorben sind. (…) Spätestens damit wird klar: Die Bundeswehr ist entgegen der allgemeinen Wahrnehmung aktiv in Kampfhandlungen involviert und muss den Tod Unschuldiger mitverantworten. Die Kampagne »Macht Frieden – Zivile Lösungen für Syrien« erwartet, dass die Rolle der Bundeswehr bei dem Angriff am 20. März lückenlos aufgeklärt wird. Sie fordert zudem Bundesregierung und Bundestag auf, den Bundeswehr-Einsatz in Syrien zu beenden und sämtliche Waffenlieferungen in die Region sofort zu stoppen. Statt dessen solle sich Deutschland für diplomatische Schritte und Maßnahmen zur Schaffung eines nachhaltigen Friedens in Syrien einsetzen.

Alle bisherigen Erfahrungen mi...