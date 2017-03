»Der Druck läuft indirekt über die Moscheen«

Warum sieht sich die GEW Hessen veranlasst, mit einem Schreiben an den Landeskultusminister Alexander Lorz, CDU, die Kooperation mit dem Moscheeverband DITIB beim islamischen Religionsunterricht grundsätzlich zu hinterfragen?

Anders als in anderen Bundesländern erteilen an hessischen Schulen Beamtinnen und Beamte des Landes Hessen Islamunterricht. Sie sind unter Aufsicht des Staates dazu ausgebildet, was die GEW befürwortet. Dennoch gibt es beim Religionsunterricht generell, auch beim katholischen oder evangelischen, eine Kooperationsvereinbarung mit der entsprechenden Religionsgemeinschaft. Das Land Hessen hat diese mit dem Verband DITIB abgeschlossen, der unter dem Einfluss der türkischen AKP-Regierung steht.

Wie mischt sich der Verband an Schulen ein?

Zum Beispiel monieren in DITIB-Gemeinden organisierte Elterngruppen den Unterricht. Für ihre unter 14jährigen Kinder bestimmen sie etwa: »Wenn die Lehrerin nicht fromm genug lehrt, gehst Du da nicht hin!« Ge...