Merkwürdige Allianzen

Am Sonntag können rund 12,8 Millionen Wahlberechtigte in Ecuador in einer Stichwahl entscheiden, wer Nachfolger von Präsident Rafael Correa wird. Nach Umfragen aussichtsreichster Kandidat ist Lenín Moreno von der linken Regierungspartei Alianza PAIS, der einen direkten Sieg im ersten Wahlgang am 19. Februar nur knapp verfehlt hatte. Die letzten Prognosen aller Institute bescheinigten Moreno einen deutlichen Vorsprung vor seinem rechtskonservativen Herausforderer Guillermo Lasso von der neoliberalen Partei Creo. Trotzdem warnte Correa, der nicht erneut kandidiert und am 24. Mai aus dem Amt scheidet, angesichts »schmutziger Tricks« der Opposition vor voreiligem Optimismus.

Lassos Anhänger, die von den privaten Medien des Landes unterstützt werden, kündigten bereits vorab an, eine Niederlage nicht anzuerkennen. Schon nach dem ersten Wahlgang hatte es gewaltsame Provokationen rechter Gruppen gegeben. Correa appellierte deshalb an die teilweise zerstrittenen li...