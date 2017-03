Mit Stalin Russland retten

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation (KPRF) ist am vergangenen Wochenende zu einem Plenum zusammengekommen. Soweit aus den Veröffentlichungen in der Parteizeitung Prawda hervorgeht, war die Hauptaufgabe des Treffens die Vorbereitung auf die Regionalwahlen im September und die Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr.

Das Hauptreferat hielt der langjährige Vorsitzende Gennadi Sjuganow. Es stand unter dem Titel »Über die Aufgaben der Partei beim Kampf gegen Antisowjetismus und Russophobie« und bot auch einen Einblick, wie die Partei heute zum Erbe der Oktoberrevolution steht, die sich am 7. November zum 100. Mal jährt. Zunächst fällt auf, dass Sjuganow Thesen vertritt, gegen die schon Lenin polemisiert hat. So habe Russland »jahrhundertealte sozialistische Traditionen« in Gestalt der Dorfgemeinschaft und der Handwerkerzünfte, zitierte Sjuganow Ideen der von Lenin bekämpften Narodniki (Volkstümler bzw. Volksfreunde). Zusti...