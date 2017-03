Sanierung durch Kranke

Das Konterfei des beim FC Barcelona unter Vertrag stehenden argentinischen Fußballstars Lionel Messi ist seit Monaten in der ägyptischen Öffentlichkeit omnipräsent. Es prangt auf Reklamewänden in Kairo, Alexandria und anderen Städten und dominierte Ende Februar gar die Hauptnachrichten in ägyptischen Fernsehsendern. Messi beehrte das Land mit einem Kurzbesuch, präsentierte sich auf einer Pressekonferenz und ließ sich öffentlichkeitswirksam vor den Pyramiden ablichten. Sein Besuch war der bisherige Höhepunkt einer Werbekampagne des ägyptischen Pharmaunternehmens Prime Pharma, das mit Messi als Zugpferd versucht, Kunden im In- und Ausland anzulocken.

Rund eine Million an Hepatitis C erkrankte Menschen will die Firma mit ihrer Behandlung bereits geheilt haben. Prime Pharma wirbt mit günstigen Preisen, minimalen Wartezeiten und einer perfekten Umgebung, schließlich könnten sich Patienten die mehrwöchige Behandlungsdauer in Ägypten mit touristischen Aktivitäten...