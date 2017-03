Tatort Parkplatz

Der Onlinehändler Amazon hat den Angestellten den Kampf angesagt. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di fordert für die Beschäftigten einen Handelstarif, der US-Konzern bietet lediglich Löhne auf dem deutlich niedrigeren Niveau der Logistiksparte an.

Das Geld, das das Unternehmen bei den Beschäftigten einspart, investiert es, um zu expandieren. Am Donnerstag eröffnete Amazon in Bochum sein drittes Paketverteilzentrum in Deutschland. Auf dem Gelände des früheren Handy-Fabrikanten Nokia werden künftig auf 8.300 Quadratmetern Sendungen für insgesamt 14 Städte im Ruhrgebiet verteilt. »Wir haben von den Innovationen und Erfahrungen aus den Stationen in München und Berlin profitiert, deshalb konnten wir im Vergleich das Hochfahren des Paketvolumens massiv beschleunigen«, sagte Bernd Schwenger, Chef von Amazon Logistics Deutschland der DVZ Landverkehr am Mittwoch. Wie bereits in München und Berlin stellt Amazon für seinen Paketdienst keine eigenen Fahrer ein, so...