Koalition »handlungsfähig«

Die »Handlungsfähigkeit« der großen Koalition macht Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) daran fest, dass sich die Spitzen der Regierungsparteien in der Nacht zum Donnerstag auf ein Verbot von Eheschließungen unter 16jähriger und ein verschärftes Vorgehen gegen »mutmaßlichen Sozialmissbrauch bei Asylbewerbern« einigen konnten. Dem dritten bahnbrechenden Beschluss der Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD zufolge – für letztere nahm erstmals Kanzlerkandidat Martin Schulz an einem Treffen dieser Art teil – sollen Wohnungseinbrüche künftig mit Haftstrafen von mindestens einem Jahr geahndet werden. Insgesamt erzielte man in elf von 24 Punkten einen Konsens. Altmaier meinte, dies zeige, dass die Koalition »die Themen, die vielen Menschen in Deutschland wichtig sind, anpackt und wir auch Ergebnisse erzielen«.

Die Liste der Themen, bei denen keine Einigung...