»Vucic könnte seine Machtposition ausbauen«

Am Sonntag wird in Serbien ein neuer Präsident gewählt. Aussichtsreichster Kandidat ist Premierminister Aleksandar Vucic von der rechten und neoliberalen Fortschrittspartei. Warum will er auf diesen weniger mächtigen Posten wechseln?

Eine berechtigte Frage. Rein formal ist die Position des Staatspräsidenten in Serbien politisch weniger bedeutsam als diejenige des Premierministers. Ich denke, dahinter steckt politisches Kalkül – mit der Wahl zum Staatspräsidenten könnte Vucic seine Machtposition ausbauen.

Vucic bliebe auch als Staatspräsident die unangefochtene Führungsfigur der regierenden Serbischen Fortschrittspartei SNS, die den gesamten Staatsapparat unter ihre Kontrolle gebracht hat. Der Posten des Premierministers wäre auch weiterhin in der Hand der SNS als stärkster Partei im Parlament. Wer schließlich Regierungschef wird, ist nicht klar. In jedem Fall wird es ein Kandidat, zu dem Vucic großes Vertrauen hat – dies muss auch zwangsläufig kein SNS-Poli...