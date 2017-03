»Wir werden Mieter weiterhin beraten«

Fast zwanzig Jahre betreute die KP das Wohnungsressort in der zweitgrößten österreichischen Stadt Graz; nun wird es ihr entzogen. Darüber werden wir gleich sprechen. Schildern Sie zuerst bitte, wie sich die Wohnsituation darstellte, als Ihre Partei das Amt übernahm, und was sich seitdem getan hat.

1998 wurde der KPÖ das städtische Wohnungsamt übertragen, damit waren wir hauptsächlich für die Gemeindewohnungen zuständig. Damals waren ein Viertel von ihnen sogenannte Substandardwohnungen, in denen es z. B. kein Bad gab. Den Substandard haben wir in den vergangenen 18 Jahren überwinden können. Seit 2008 haben wir auch den kommunalen Wohnungsbau wieder auf die Schiene gebracht: Es wurden und werden insgesamt 1.000 neue Gemeindewohnungen errichtet. Für noch mal so viele haben wir im vergangenen Jahr Flächen im Flächenwidmungsplan vorbehalten.

Dazu muss man wissen, dass die Mieten in den städtischen Gemeindewohnungen mehr als 40 Prozent günstiger sind als jene, d...