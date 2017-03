Almagros Gerüchte

Ohne Beschluss ist am Dienstag (Ortszeit) in Washington eine außerordentliche Sitzung des Ständigen Rates der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) zu Ende gegangen. Die Tagung war von Generalsekretär Luis Almagro mit dem Ziel einberufen worden, die Lage in Venezuela zu diskutieren und die »Demokratie-Charta« der OAS anzuwenden. Damit könnte die Bolivarische Republik wegen Verletzung der verfassungsmäßigen Ordnung aus der Organisation ausgeschlossen werden. Die Einberufung der Sitzung war gegen den Widerstand Venezuelas durchgesetzt worden. Dessen Botschafter Samuel Moncada hatte kritisiert, dass sie den Statuten der Organisation widerspreche, da die Lage in einem Mitgliedsstaat nur mit dessen Einwilligung diskutiert werden dürfe. Schließlich votierten jedoch 20 Delegationen dafür, Venezuela zum Gegenstand der Beratung zu machen. Elf Länder stellten sich dagegen, unter ihnen El Salvador, Nicaragua, Ecuador und Bolivien.

