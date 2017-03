Wenn Peruaner rocken

Schönen guten Morgen! Am achten Spieltag des »Torneo Apertura« in Uruguay empfing Defensor Sporting im Stadtteil Parque Rodó von Montevideo den Traditionsklub Peñarol (Eisenbahner). Gonzalo Bueno brachte die Gastgeber nach fünf Minuten in Führung, Junior Arias glich nach einer Viertelstunde für die Gelb-Schwarzen aus. Noch vor der Pause gelang Maximiliano Gómez das 2:1 für die Violett-Weißen. Der viermalige Campeón Uruguays vermochte die Führung im zweiten Spielabschnitt nicht zu verteidigen. Gómez wurde des Platzes verwiesen und der gerade eingewechselte Kanadier Lucas Cavallini konnte per Handelfmeter das 2:2 für die Gäste erzielen, die nunmehr mit einem Spiel weniger Tabellenfünfte sind, fünf Punkte hinter Tabellenanfüher Cerro, der bei Danubio auch nur zu einem 1:1 kam. Defensor liegt auf Rang drei, einen Punkt hinter dem Intellektuellenklub Montevideos, Nacional (zwei Matches weniger).

Die Montevideo Wanderers besiegten Boston River und sind nun Viert...