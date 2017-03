Die Ultras der »alten Dame«

Juventus Turin hat mal wieder Probleme mit der italienischen Justiz. Dabei ist der Rekordmeister sportlich doch der Vorzeigeklub des Landes. Vielleicht auch gerade deshalb. Nach der Aufdeckung eines Manipulationsskandals waren dem liebevoll »alte Dame« genannten Klub pünktlich zum WM-Beginn 2006 zwei Meisterschaften aberkannt worden. Außerdem musste man eine Saison in der Zweiten Liga verbringen, wo man dann sofort Meister wurde und wieder aufstieg, obwohl vorher Spieler wie Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira und Fabio Cannavaro den Verein verlassen hatten. In den zehn Jahren nach der Rückkehr in die Serie A holte der Verein fünf Meisterschaften und erreichte 2015 das Finale der Champions League. Auch in dieser Saison belegt die »alte Dame« souverän den ersten Platz und könnte mit dem Gewinn der sechsten Meisterschaft in Folge einen italienischen Rekord aufstellen.

Nun trübt aber die Aussicht auf einen neuen Skandal die gute Laune. Vereinspräsident Andrea ...