»Zähne ausschlagen«

Im Prozess gegen die neofaschistische »Gruppe Freital« vor dem Oberlandesgericht Dresden sind Drohungen gegen einen zumindest teilweise geständigen Mitangeklagten bekanntgeworden. Der Freitaler NPD-Stadtrat Dirk Abraham hat unterdessen am Freitag als Zeuge die Aussage verweigert. Damit war zu rechnen, da der Lokalpolitiker eine der weiteren Personen sein soll, gegen die parallel zum laufenden Prozess mit acht Angeklagten noch wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ermittelt wird. Nicht nur wegen Unterstützung – dies sei am Freitag im Gerichtssaal deutlich geworden, teilte Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann am Freitag mit.

Der jüngste Angeklagte, Justin S. (19), hatte neben dem mutmaßlichen Anführer der »Gruppe Freital«, Timo S., und weiteren Mitangeklagten unter anderem Dirk Abraham belastet. Nach Angaben von Justin S. war der NPD-Stadtrat vollwertiges Mitglied der »Gruppe Freital«, die sich laut Anklage spätestens im Juli 2015 zusammen...