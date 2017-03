Nachschlag: Zweierlei Maß

Wer erinnert sich an Aleppo? Was wurde da geschimpft über die syrischen Truppen und ihre Verbündeten, die angeblich auf brutalstmögliche Weise den Osten der alten Metropole in Schutt und Asche legten. Und nun Mossul. Seit Monaten versuchen irakische Truppen die Stadt mit US-Unterstützung vom »Islamischen Staat...