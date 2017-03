Rotlicht: Multikulturalismus

Multikulturalismus ist als politisches Konzept aktuell vor allem deshalb prominent, weil es so starke Ablehnung erfährt. Die Linke und grüne Liberale meiden den Begriff, gelbe Liberale und Konservative erklären das Konzept für gescheitert, und Reaktionäre und Faschisten geifern darüber – gerne unter Verwendung des Deppendiminutivs »Multi-Kulti«. Dabei projiziert jeder in den Begriff, was er sich eben selbst so unter »Kultur« vorstellt, und das macht es enorm schwierig zu definieren, was denn Multikulturalismus eigentlich sein soll.

Als Zustandsbeschreibung, die darauf abzielt festzustellen, dass in unserer Gesellschaft zahlreiche unterschiedliche kulturelle Gruppen neben- und miteinander existieren, ist der Begriff zunächst einfach zutreffend – übrigens auch schon immer und nicht unbedingt zunehmend.

Problematisch wird es da, wo das Konzept als normativ aufgeladenes Programm begriffen wird. Als solches hat es sich vor allem in der politischen Auseinanderset...