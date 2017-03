Günther, Weiß, Stark

Morgen ehren die beiden Ostfernsehsender MDR und RBB den bedeutendsten lebenden DEFA-Regisseur Egon Günther. Der RBB zeigt an dessen 90. Geburtstag die Adaption von Johannes R. Bechers autobiografischem Roman »Abschied« von 1968, der MDR hat nach einem Film über Günthers Schaffen seine in der Schweiz und der DDR entstandene Gottfried Keller-Verfilmung »Ursula« von 1978 im Programm. Beide Filme brachten Günther damals Rügen der Kulturadministration ein, weil der gestandene Autor neue künstlerische Formen ausprobierte, von denen man meinte, dass sie dem sozialistischen Realismus widersprachen. Als der Regisseur ab 1980 entnervt nur noch im Westen arbeitete, stellte er fest, dass er sich hier der Diktatur des Geldes zu beugen hatte. Da seien die Auseinandersetzungen mit Kulturfunktionären in der DDR doch noch fruchtbarer gewesen, form...