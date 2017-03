Italien feierte nicht

Zehntausende Menschen gingen am Sonnabend in Rom anlässlich des 60. Jahrestags der Unterzeichnung der Römischen Verträge auf die Straße. Die heutige EU reklamiert das Datum als ihren Gründungstag und feierte entsprechend. Die Demonstranten machten indes deutlich, was die »Gemeinschaft« auch in Italien hervorgebracht hat: wirtschaftlichen Kahlschlag, nie gekannte Verelendung, Demokratieabbau und faschistoid geprägte rechtsextreme Entwicklungen (jW berichtete).

In der Gemeinschaft verstärkten sich von Beginn an Konkurrenz und Interessenkonflikte. In Italien führte das beispielsweise zum »Gesundschrumpfen« Hunderttausender Landwirtschaftsbetriebe. Rom profitierte insofern von der »Freizügigkeit« der Arbeitskräfte in der frühen EWG, denn rasch wurde man mehr als eine Million Arbeitslose los. Die gingen vor allem in die Bundesrepublik, wo sie billig bezahlte Jobs fanden und das Elend ihrer zurückgebliebenen Familien etwas lindern konnten.

Brosamen fielen auch fü...