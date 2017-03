Widerstand im Plastikmeer

Mohammed ist 43 Jahre alt. Er kam 2005 aus Marokko ohne Papiere nach Spanien. Wie Tausende seiner Landsleute begann Mohammed, in einem der unzähligen Gewächshäuser aus Plastik bei Almería in der Region Andalusien zu arbeiten. Dort werden ganzjährig auf mehr als 30.000 Hektar der Großteil des spanischen Gemüses produziert, das für den Export bestimmt ist.

Die Arbeit ist hart. Im Sommer steigt die Temperatur in den Gewächshäusern auf bis zu 60 Grad. Der für die Agrarbranche gültige Tarifvertrag beschränkt die tägliche Arbeitszeit zwar auf 6,5 Stunden, doch kaum ein Unternehmen hält sich daran. Ebenso wenig wie an den gesetzlichen Mindestlohn von 5,86 Euro. Der größte Teil der etwa 100.000 Landarbeiter lebt prekär. »Ausbeutung, Rassismus und Armut prägen den Alltag von uns migrantischen Landarbeitern«, sagt Mohammed. Nach drei Jahren Arbeit in der Gegend um El Ejido konnte er sich »legalisieren«, er bekam Aufenthaltspapiere und konnte schließlich 2009 seine F...