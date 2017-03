Beschäftigte von Knorr-Bremse protestieren

Beim Schienenhersteller Knorr-Bremse kehrt keine Ruhe ein. Anlässlich einer Pressekonferenz des Unternehmens demonstrierten Anfang der Woche Vertrauensleute der IG Metall vor dem Firmensitz in München. Sie forderten den Erhalt von 143 Berliner Arbeitsplätzen, die die Geschäftsführung vernichten will. Symbolisch für die Streichungen ließen die Kollegen 143 schwarze Luftballons steigen. Dem Knorr-Bremse-Vorstandschef Klaus Deller wurde ein Katalog mit 40 Fragen überreicht.

Hintergrund der Aktion ist, dass Knorr-Bremse sein Berliner Tochterunternehmen Hasse & Wrede in die Tschechische Republik verlagern will. 118 regulär Beschäftigte und 25 Leiharbeiter wären davon betroffen. Den Belegschaften der Power-Tech-Betriebe in Holzkirchen und Berlin will der Konzern zudem eine Arbeitszeiterhöhung aufbürden, von derzeit 35 auf 42 Stunden in der Woche.

Bereits Mitte März hatten 250 Berliner Beschäftigte gegen die Maßnahmen protestiert: Sie waren...