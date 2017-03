Den Reichen ans Portemonnaie

Die soziale Spaltung habe »ein unerträgliches Maß« angenommen, sagte der ver.di-Vorsitzende Frank Bsirske. Zusammen mit der Gewerkschaft haben sich 30 Organisationen, von der Alevitischen Gemeinde Deutschland bis zur Volkssolidarität, in dem Bündnis »Reichtum umverteilen« zusammengeschlossen. In Berlin stellten am Dienstag einige Vertreter ihre Forderungen vor.

Zentraler Schlüssel für eine gerechtere und bessere Politik sei eine steuerpolitische Kehrtwende, sagte Bsirske. »Wir wollen eine Besteuerung großer Vermögen.« Millionäre und Milliardäre müssten stärker zur Finanzierung öffentlicher Aufgaben herangezogen werden. Die Verschonung großer Betriebsvermögen gehöre abgeschafft, Kapitalerträge dürften nicht weiter gegenüber Arbeitseinkommen privilegiert werden. »Die steigende Ungleichheit ist nicht vom Himmel gefallen, sondern politisch gemacht«, erinnerte Bsirske. »Es ist ein Skandal, dass die Bundesrepublik eine Steueroase für reiche Erben ist.«

Die wesent...