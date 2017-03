»Da spricht ein Terrorist«

So oft Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf der Konferenz der Bundestagsfraktion Die Linke zum Thema »Quo vadis Deutschland–Türkei?« am Montag abend kritisiert wurde – für ihren Parteifreund Norbert Lammert gab es Applaus. Der Bundestagspräsident sagte in einem Grußwort mit Blick auf die Türkei, er sei entsetzt über die »faktische Selbstauflösung eines Parlaments, das allerspätestens nach der Verhaftung eigener Mitglieder den Aufstand gegen die Regierung hätte proben müssen«. Es gebe ein »offensichtlich lange vorbereitetes Drehbuch« für die Umwandlung der Türkei in autoritäres System. Nach dem Putschversuch des Militärs am 15. Juli 2016 drohe ein zweiter Putsch erfolgreich zu sein, so Lammert. Gemeint war das von Präsident Recep Tayyip Erdogan für Mitte April geplante Referendum über ein Präsidialsystem während zahlreiche Oppositionspolitiker inhaftiert sind.

Lammert habe klare Worte gefunden, hoben die Vorsitzenden der Linksfraktion, Dietmar Bartsch und Sahr...