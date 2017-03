Im Reich der Gerüchte

Die syrische Regierung hat Israel angeblich mit dem Einsatz von Scud-Raketen gedroht, sollte die israelische Luftwaffe erneut Ziele in Syrien angreifen. Das berichtete am Montag die englischsprachige Jerusalem Post. Das Blatt, das den US-amerikanischen Neocons nahesteht, berief sich für sein unbestätigtes Gerücht auf einen Artikel der libanesischen Tageszeitung Al-Dijar. Dieser Quelle zufolge hätten ungenannte russische Stellen die Warnung aus Damaskus an die Israelis übermittelt. Der Meldung zufolge drohe Syrien damit, Stützpunkte der israelischen Streitkräfte mit Scuds zu beschießen, falls Israel noch einmal militärische Ziele angreifen sollte. Dagegen werde man auf Attacken gegen die zivile Infrastruktur Syriens mit Raketenschlägen gegen den Hafen Haifa und petrochemische Anlagen in Israel reagieren.

Einen einzigen Gewährsmann für diese unseriös anmutende Geschichte vermochte die Jerusalem Post immerhin beizubringen: Phillip Smyth, ein Analytiker des W...