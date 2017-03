Sehr billig, hochgradig prekär

Schon den Anfang hat sie verpatzt. Am Dienstag morgen starteten die ersten Maschinen der irischen Fluggesellschaft Ryanair von Frankfurt am Main. Doch eine vollbesetzte Boeing 737-800 nach Mallorca verspätete sich um 19 Minuten. Der Billigflieger hat zunächst nur zwei Jets am Heimatdrehkreuz der Lufthansa stationiert; täglich sollen vier Urlaubsziele in Spanien und Portugal angeflogen werden.

Die Flotte soll zügig ausgebaut werden. Bereits ab September sollen 21 Strecken angeboten werden. Ab Ende Oktober will Ryanair dann mit sieben Flugzeugen 24 Destinationen bedienen. Grundlage für die Expansion ist ein Rabattprogramm des Flughafenbetreibers Fraport. Zuv...