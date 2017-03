Sammelabschiebung ins Bürgerkriegsland

Abermals sind abgelehnte Asylbewerber von Deutschland nach Afghanistan abgeschoben worden. Das Flugzeug mit 15 Männern an Bord erreichte Kabul aus München kommend am Dienstag morgen. Es war die vierte Sammelabschiebung seit Dezember. Insgesamt sind damit 92 Männer in das Bürgerkriegsland zurückgeflogen worden. Es handele sich »ausnahmslos um alleinstehende Männer«, einige von ihnen seien in Deutschland straffällig geworden, hatte das bayerische Innenministerium am Montag abend mitgeteilt. Außer Bayern hatten sich an der Rückführungsaktion auch Baden-Württemberg, das von SPD und Li...