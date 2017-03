Petze, Petze ärgert sich

Mit der 97. »Volta Ciclista a Catalunya« nahm das Radsportjahr 2017 in der vergangenen Woche endgültig Fahrt auf. Zuvor hatten sich die ersten Anwärter auf die Titel der dreiwöchigen Rundfahrten – Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta a España – bei der Fernfahrt Paris–Nizza ein Stelldichein gegeben (jW vom 14. März). Beinahe zeitgleich war beim »Tirreno–Adriatico«, dem Rennen zwischen den Meeren in Italien, der kolumbianische Spitzenfahrer mit hohem Knuddelfaktor, Nairo Quintana (Movistar), allen davongefahren. Nun sollte es bei der Katalonien-Rundfahrt zum direkten Aufeinandertreffen der Giganten und Dauerrivalen Chris Froome (Sky) und Alberto Contador (Trek-Segafredo) kommen. So war es angekündigt und von den Veranstaltern erhofft. Der Weltverband UCI aber machte unmittelbar nach dem Mannschaftszeitfahren am vergangenen Dienstag einem dritten Mann Feuer unter dem Sattel.

Das Team BMC hatte auf dem Kurs rund um Banyoles, dem Ruderrevier von Olympia 1992,...