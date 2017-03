Re: Abschiebung in den ­Terror

Afghanistan – Ein sicheres Herkunftsland?

Afghanische Flüchtlinge wurden in Deutschland meist geduldet. Seit Dezember 2016 organisieren Bund und Länder nun Sammelabschiebungen für nicht anerkannte Asylbewerber vom Hindukusch. Obwohl sich die Sicherheitslage dort nach einem Bericht der Vereinten Nationen drastisch verschlechtert hat. Das ist nicht logisch, sondern zynisch.

Putins völkische Fans

Man mag den taktischen Umgang damit nachvollziehen können, aber die Fakten sind kaum zu leugnen: Viele rechte Gruppierungen in Europa und in den USA schwärmen für Putin und ein weißes Eurasien. Mal sehen, was der Film daraus macht.

Populisten an der Macht

Neue Allianzen im Osten Europas

