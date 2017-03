Sich im siebten Himmel der Verliebtheit bewusst zu werden, dass man in der laufenden Beziehungsperformance den übelsten Rollenklischees Leben einhaucht, ist keine schöne Sache. Da hilft dann nur eins: Fallschirm umschnallen und den Absprung von der Flauschwolke wagen. Ob die Protagonistin in Mia Frimmers »Achtung, sagst du« (SWR 2017; Ursendung Di., 19.20 Uhr, SWR 2) einen solche Schritt schafft? Anhören! Ebenfalls zu Gemüte führen sollte man sich die Sendung »Von Heuschreckenkampagnen zu AfD-Hochburgen« (Mi., 14 Uhr und Fr., 8 Uhr, FSK). Im Mitschnitt von Lothar Galow-Bergemanns Vortrag vom 1.12.2016 wird am Beispiel von Freiburg untersucht, inwieweit mit reduktionistischer Kapitalismuskritik auf mittlere bis lange Sicht rechten Populisten in die Hände gespielt werden könnte.

Weiter geht’s mit dem viel zu früh gestorbenen Christoph Schlingensief. Der erfahrene Ranger der Metaebenen ist mit seiner Mediensatire »Rosebud« (WDR 2002; Mi., 19 Uhr, WDR 3) zu hö...