Auf der Flucht nach vorn

Hapag-Lloyd gehört zu Hamburgs Vorzeigeunternehmen. Nicht nur, weil die alte Hansestadt Anteilseigner bei der größten deutschen Reederei ist, sondern weil der Wirtschaftsstandort auch weiterhin stark vom Seehandel abhängig ist. Der durchläuft wegen zäher Weltkonjunktur und reichlich Überkapazitäten eine längere Krisenphase. Das macht den Konkurrenzkampf härter, und die Profitaussichten werden schlechter. Die Hamburger Reeder setzten zuletzt auf Fusionen, um den Druck abzumildern, doch auch das Blatt scheint ausgereitzt.

Nach dem Zusammenschluss mit der arabischen UASC will sich Hapag-Lloyd unter den Top fünf der Anbieter weltweit etablieren. In den wichtigsten Fahrtgebieten hätte dieses Branchenquintett erheblichen Einfluss auf den Markt, sagte Vorstandschef Rolf Habben Jansen am Montag bei der Vorstellung aktueller Geschäftszahlen in Hamburg. Hapag-Lloyd, zu der bereits die chilenische CSAV hinzugekommen war, wird mit der Einbindung der Araber im globalen...