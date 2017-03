Deutliches Signal

Das Signal der Krankenhausbeschäftigten an die saarländischen Politiker am Tag nach der Landtagswahl war deutlich und eindrucksvoll: Wir lassen euch nicht aus der Verantwortung. Schon am frühen Morgen begrüßten ver. di-Aktivisten aus verschiedenen Kliniken die örtliche Politprominenz am Flughafen auf dem Weg in ihre Parteizentralen in Berlin. Sie drückten ihnen »Vergissmeinnicht«-Samen in die Hand. Die Botschaft: Vergesst all die Versprechungen für die Krankenhäuser nicht, die ihr im Wahlkampf gemacht habt. Zugleich nimmt ver. di die Klinikleitungen in die Pflicht. Mit einem Streik in zwölf saarländischen Krankenhäusern bekräftigte die Gewerkschaft am Montag ihre Forderung nach einem Tarifvertrag zur Entlastung der Beschäftigten.

Wie viel die Belegschaften der saarländischen Krankenhäuser in den vergangenen Wochen bewegt haben, ist schon erstaunlich. Selbst CDU und SPD – die nach der alten wohl auch die neue Landesregierung stellen werden – kamen angesicht...